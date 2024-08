Cisternino, esplosione all’interno di un trullo: si scava sotto le macerie

CISTERNINO (BR) – Un uomo sotto le macerie, ferita gravemente un’altra persona, tragedia nelle campagne della Valle d’Itria. Una violenta esplosione si è verificata questa mattina alle 8.25 circa all’interno di un trullo in Contrada “Caranna” nei pressi della strada provinciale, alla periferia di Cisternino in provincia di Brindisi.

Nel momento della deflagrazione all’interno dell’abitazione c’erano quattro persone, una di esse è rimasta incastrata sotto le macerie, mentre una donna è stata trasportata in ospedale, non si conoscono con esattezza le sue condizioni, sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale.



Pare che il trullo avesse un bombolone esterno per il gas, ma le cause della deflagrazione sono ancora da accertare. Nell’abitazione che pare fosse stata recentemente ristrutturata, erano presenti due coppie: una proveniente dalla dalla sesta provincia Bat, l’altra dalla provincia di Bari, illese due delle quattro persone che erano nel trullo.

Come dicevamo, sono da accertare le cause dell’esplosione, sul posto ci sono anche i Carabinieri della Compagnia di Fasano, i sanitari del 118 e i volontari della Protezione civile.

“L’intera comunità di Cisternino è in apprensione, fa sapere l’assessore Mario Saponaro giunto sul posto – in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo ancora intrappolato. Intanto, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e prevenire simili tragedie in futuro.

Sul posto anche il sindaco di Cisternino, Enzo Perrini,

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

