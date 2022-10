POTENZA – Luca Guadagnino e Marco Morabito con le società Frenesy film e Lotus Production hanno avviato i casting per la ricerca del protagonista di un nuovo progetto cinematografico, il film “DICIANNOVE” opera prima cinematografica di un giovane regista esordiente, Giovanni Tortorici. Il regista Guadagnino, premiato di recente con il prestigioso Leone d’Argento miglior regia alla Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia per il film “Bones & All”, figura questa volta esclusivamente in qualità di produttore del film.

La produzione del film sta cercando IN TUTTA ITALIA, ANCHE TRA ESORDIENTI, UN RAGAZZO TRA I 17 E I 20 ANNI PER IL RUOLO DI PROTAGONISTA.

La ricerca coinvolgerà diverse città e regioni italiane e come prima tappa è stata scelta la Basilicata ed in particolare la città di Potenza.

I responsabili del casting nei giorni scorsi hanno promosso l’iniziativa tra gli studenti potentini e lucani grazie alla collaborazione ed il sostegno dei Dirigenti scolastici di alcuni dei più prestigiosi licei ed istituti secondari della città e provincia.

L’appuntamento è fissato per DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 presso il CINETEATRO DON BOSCO (P.zza S. Giovanni Bosco 11 bis, POTENZA. Il casting si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 16.00. Non è necessario prenotarsi: ai ragazzi interessati basterà presentarsi nella data e luogo del casting entro le ore 14.30 per assicurarsi un turno e sostenere una breve chiacchierata conoscitiva con i responsabili del casting.

Non sono richieste specificità o abilità particolari, unico requisito vincolante è l’età rigorosamente e anagraficamente compresa tra i 17 e 20 anni. Si sta cercando un ragazzo speciale, dai tratti gentili, appassionato all’arte in ogni sua forma (letteratura, musica, cinema o teatro).

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o adulto con delega. La partecipazione al casting è totalmente gratuita.