Ciappetta-Camaggio, tratto di Barletta pronto entro fine maggio

BARLETTA – In dirittura d’arrivo il risanamento idrogeologico del canale Ciappetta-Camaggio, in territorio di Barletta e in corrispondenza dell’imbocco della strada statale 170. Sopralluogo tecnico nei pressi del cantiere, dove si sta procedendo con la posa del manto stradale dopo le prove di carico effettuate nelle scorse settimane.

La Regione Puglia mantiene il ruolo di coordinamento dei lavori, in attesa della conclusione delle attività. La manutenzione terminerà tra un mese e mezzo, con il tratto che verrà reso operativo per l’estate.

