Champions: colpo Milan al Bernabeu, pari Juventus, Bologna ko

Milan da Sogno: colpo al Bernabeu, 3-1 al Real Madrid

Nella quarta giornata di Champions League, il Milan sorprende il Real Madrid vincendo 3-1 al Bernabeu. La squadra di Fonseca si prende la scena con un’incornata di Thiaw al 12’ e il gol dell’ex Morata al 39’. Nel mezzo, il momentaneo pareggio delle Merengues firmato da Vinicius su rigore al 23’. Nella ripresa, il palo nega la doppietta a Morata, ma Reijnders al 73’ sigla il definitivo colpo del ko. L’illusione del Real si spegne all’81’, quando la rete di Rudiger viene annullata per fuorigioco di Rodrygo. REAL MADRID-MILAN: GLI HIGHLIGHTS

Juventus bloccata: solo 1-1 con il Lille

La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Lille e sale a 7 punti, rimanendo in zona playoff. I bianconeri dominano il primo tempo, ma vedono annullare due gol per fuorigioco e vengono puniti dalla rete di David. Nel secondo tempo, la squadra di Motta reagisce e trova il meritato pareggio al 60’ con Vlahovic su rigore, guadagnato da Conceiçao. Il risultato non cambia più nel finale. Prossimo impegno europeo a Birmingham contro l’Aston Villa. LILLE-JUVENTUS 1-1: GLI HIGHLIGHTS

Bologna ko: Monaco vince 1-0 al Dall’Ara

Il Bologna subisce la terza sconfitta in quattro partite di Champions League e resta a secco di gol dopo 360 minuti. Al Dall’Ara, il Monaco si impone 1-0 con un gol di Kehrer all’87’, dopo che nel primo tempo erano state annullate due reti (a Singo e Castro). Nel finale, Kehrer sfrutta un assist di Embolo e regala la vittoria ai monegaschi, lasciando la squadra di Italiano con un solo punto in classifica. BOLOGNA-MONACO 0-1: GLI HIGHLIGHTS

RISULTATI 4a GIORNATA

CLASSIFICA

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author