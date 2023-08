Ceglie M.ca: Tajani, Fitto e Salvini ospiti de “La piazza”

Calata di big in apertura della seconda serata del La Piazza, il bene comune, confronto sulla ripresa della politica dopo le ferie, di scena a Ceglie Messapica, iniziativa organizzata da affaritaliani.it. Si parte dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani che, al microfono di Antonio Maria Perrino, fa il punto sulle priorità di settembre tra le quali il taglio al cuneo fiscale, la sanità, il mantenimento del potere d’acquisto degli italiani. Poi tocca al Ministro per il Sud Raffaele Fitto che sul Pnrr risponde alle critiche chiedendo di evitare strumentalizzazioni politiche. La possibilità di utilizzare i fondi del Cis suggerita dall’on Claudio Stefanazzi del pd, sembra essere un soluzione non praticabile o forse non gradita. Infine il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento da remoto inizia con una battuta: “Tenevo ad esserci anche se a distanza. La Puglia è stata meta dei miei sei giorni di vacanza, mi sono portato dietro sorrisi, proposte e anche due chili e mezzo in più”. Poi entra nel vivo dei temi di sua competenza come la questione dell’ alta velocità in Puglia, il potenziamento dei servizi degli aeroporti di Brindisi e Bari e il completamento della Maglie Leuca.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp