Ferite da arma da taglio sono state riscontrate sul cadavere di Donato Montinaro, l’anziano di 75 anni, trovato morto stamani nella sua villetta a Castrì di Lecce e che quasi sicuramente è stato assassinato. L’uomo – legato alla parte bassa di un tavolo – aveva mani e piedi bloccati da fascette da elettricista e le gambe immobilizzate da nastro da imballaggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei Carabinieri, l’uomo – trovato con i pantaloni abbassati e un pannolone (pare non usato per necessità) – aveva precedenti penali per violenza sessuale, furto e lesioni personali.

La scoperta è stata fatta dalla donna delle pulizie una volta entrata in casa dove l’uomo viveva insieme alla figlia disabile.