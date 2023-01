Casarano, ecco Monaco: “Questa maglia un orgoglio, pronto a dare il 100%”

Un salentino doc è approdato in Salento. Il Casarano ha presentato sui propri canali ufficiali il nuovo arrivato Giammarco Monaco. Il centrocampista classe ’96, nel corso di questa stagione, si è già messo in mostra con addosso la casacca del Lavello, con tre gol e due assist. L’ex Virtus Francavilla ha intenzione di dare una mano ai rossazzurri, garantendo duttilità e dedizione: “Ho fin da subito avvertito stima e fiducia nei miei confronti, già da quando mister e direttore mi hanno telefonato. Arrivo in una delle piazze più importanti di questa categoria. Indossare questa maglia sarà stimolante, sarò orgoglioso di farlo. La squadra da battere è ovviamente la Cavese, vogliamo arrivare in cima alla classifica ed io voglio offrire il mio contributo. Ruolo? Sono a disposizione del mister, darò il 100% a prescindere dal posizionamento in campo”. Il Casarano ha intanto formalizzato due uscite, rendendo noto il trasferimento in prestito dell’attaccante classe 2003 Luca Perdicchia al Manduria ed il prematuro ritorno al Sassuolo del difensore 19enne Alessandro Barbetta.

