Monopoli: Ufficiale Giannotti in prestito dal Crotone

Il Monopoli ha ufficializzato l’ingaggio di Pasquale Giannotti in prestito dal Crotone.

Classe 1999, il nuovo acquisto del gabbiano è nato a Cirò Marina ed è cresciuto nel settore giovanile del Crotone: in carriera ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo. Ha esordito nel calcio professionsitico tra le file del Rende, nel 2018, totalizzando complessivamente 47 partite in due stagioni. Successivamente si è trasferito alla Virtus Francavilla collezionando 27 presenze. Nella passata stagione ha disputato 23 partite in Serie B con il Crotone e nel campionato in corso 13 presenze sempre con i calabresi.

Giannotti è a disposizione di Pancaro e indosserà la maglia numero 24.

