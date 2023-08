Carovigno: ritrovata la dodicenne scomparsa due giorni fa a Bari

Lo ha annunciato sul suo profilo fb il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti: la 12enne di cui si erano perse le tracce due giorni fa è stata ritrovata. Il post facebook del primo cittadino pone fine alla preoccupazione che attanagliava un’intera comunità. La minorenne sarebbe stata individuata nella zona di Bari. Al momento non si hanno dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La ragazzina era sparita mentre la madre si trovava all’interno di un negozio di fotografie in via Unità d’Italia.

Cristina Cavallo

