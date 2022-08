BRINDISI- Anche la Fp Cgil Brindisi, come quella di Taranto, ha chiesto un incontro urgente alla Asl per rimediare alla situazione di carenza del personale medico e sanitario in provincia. Lo ha diffuso in una nota che riportiamo di seguito.

“La grave carenza di personale medico e sanitario nella nostra provincia acuita a seguito dell’emergenza Covid comporta il reiterarsi di situazioni che mettono a repentaglio l’incolumità fisica di pazienti e dipendenti.

La Fp Cgil Brindisi ha chiesto, pertanto, alla Asl Brindisi una urgente convocazione delle parti sociali al fine di definire un protocollo di intesa che con il necessario coinvolgimento della Regione Puglia programmi nel breve e lungo termine interventi finalizzati a bilanciare il diritto alla salute dei cittadini con la tutela e i diritti del personale sanitario dipendente.

Tanto alla stregua di quanto già avvenuto in altri territori della Regione Puglia nella consapevolezza che solo il dialogo e il contributo costruttivo con le parti sociali possa essere dirimente rispetto alla situazione di grave criticità in atto nel settore sanitario.”