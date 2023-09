Carabinieri Forestale Puglia: Angelo Vita nuovo comandante

Si è svolta a Bari la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Carabinieri Forestale Puglia. Antonio Danilo Mostacchi, generale di Brigata che assumerà il comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità di Roma, lascia il posto al colonnello Angelo Vita, già comandante della Regione Forestale Basilicata di Potenza.

Nel suo intervento di commiato, il generale Antonio Danilo Mostacchi, nato a Foggia 63 anni fa, ha espresso viva soddisfazione per l’esperienza vissuta nei cinque anni del suo mandato, ringraziando il personale per la collaborazione fornita al fine di garantire la tutela dell’ambiente e del patrimonio forestale, della biodiversità e della sicurezza agroalimentare, nonché per la salvaguardia del paesaggio e la protezione delle risorse naturali e della fauna selvatica a favore del territorio e della comunità pugliese.

Di contro, il colonnello Angelo Vita, 57enne di Satriano di Lucania (PZ), ha ringraziato il suo predecessore, al quale si è rivolto con parole di stima, manifestando compiacimento per il nuovo incarico assunto.

