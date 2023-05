Capurso: Operaio folgorato, sindacati annunciano flashmob a Bari

“Basta parole. Servono i fatti. A Capurso un operaio di 58 anni è morto folgorato mentre eseguiva lavori di ristrutturazione nella sede di una ditta alla zona industriale. È la terza persona che nel giro di pochi giorni esce di casa per andare a lavoro e non torna più”. Lo affermano in una nota congiunta i segretari generali di Cgil Bari Gigia Bucci, Cisl Bari Giuseppe Boccuzzi e Uil Puglia Stefania Verna, lanciando per mercoledì mattina, alle 9.15, un flash mob davanti la Prefettura di Bari. “Siamo stanchi di dover commentare questi episodi drammatici alla stregua di notizie all’ordine del giorno – proseguono -. Prevenzione e vigilanza sono state derubricate. Gli investimenti in salute e sicurezza sono una chimera”. “E questo – concludono – è quello che accade quando non si mettono in atto azioni e interventi necessari a vigilare, a fare prevenzione, a tutelare il lavoro di ogni singolo individuo”.

Cisl Bari: “Chiediamo confronto a prefetto” – “Chiediamo subito un confronto con il prefetto di Bari sul tema della sicurezza nel settore delle costruzioni: è arrivato il momento di agire e di mettere in campo tutte le misure e gli strumenti a nostra disposizione per garantire l’incolumità dei lavoratori nei cantieri”. Lo afferma in una nota Luigi Sideri, segretario generale Filca-Cisl Bari, in riferimento alla morte di un operaio di 58 anni avvenuta oggi a Capurso (Bari). “È una questione di civiltà e di giustizia sociale – prosegue – ogni vittima sul lavoro è una sconfitta per tutta la comunità”. “L’incidente di oggi – conclude – segue di pochissimi giorni la tragedia di Monopoli, dove sono morti altri due edili. È una scia di sangue inaccettabile, per fermare la quale servono interventi drastici.

