SAN MARCO IN LAMIS (FG) – Un incendio di vaste dimensioni sta interessando da circa cinque ore un’aerea di macchia mediterranea a San Marco in Lamis, nel foggiano, in località Monte Granaro. Le fiamme si sono propagate per circa 50 ettari, costringendo i Vigili del Fuoco ad un duro lavoro. Per fronteggiare l’incendio, i soccorritori stanno operando da terra con trenta mezzi, cinquanta unità tra operatori antincendio incendio Arif, Ccf, Protezione civile e volontari. Inoltre per circoscrivere le fiamme, è intervenuto anche un aereo Canadair, arrivato da Napoli e due Fireboss arrivati da Grottaglie nel tarantino. Finora hanno effettuato una trentina di lanci. Il fuoco continua ad insidiare la zona, stando a quanto si apprende, sarebbero a rischio sono altri cinquanta ettari di vegetazione.





