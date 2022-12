Condividi su...

BRINDISI – Un messaggio chiaro e diretto quello che parte dalla Uil al governo contro la manovra in fase di discussione che ha avuto il netto parere contrario del sindacato che si è ritrovato anche a Brindisi nei pressi della prefettura per consegnare un documento di proposte e richieste di cambiamenti chiedendo in particolare più attenzione al sud e tutela per lavoratori e pensionati.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts