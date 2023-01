BRINDISI – Partito a Brindisi il cantiere presso l’ex Batteria Menga, all’interno del parco di punta del Serrone nell litoranea nord brindisina che ha visto i rappresentati dell’amministrazione comunale effettuare un sopralluogo per illustrare alla stampa i lavori iniziati per il restauro e rifunzionalizzazione del bene come Polo della cultura del mare e del Mediterraneo. Un intervento finanziato con il “Fondo Cultura” del Ministero per un totale di 1,2 milioni di euro e che rientra in un più ampio lavoro di valorizzazione dell’area.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

