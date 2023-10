Brindisi, rapina all’Eurospin del Brin Park: una donna in ospedale

BRINDISI – Un rapinatore solitario ha assaltato questa sera, sabato 28 ottobre, il supermercato Eurospin del Brin Park di Brindisi. Una donna presente all’interno dell’attività ha accusato un malore.

I fatti intorno alle 19: secondo quanto appreso, il bandito ha fatto irruzione nel market con la pistola in pugno, ha minacciato i presenti e si è fato consegnare l’incasso. Quindi è fuggito via a piedi, per un bottino ancora tutto da quantificare. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai dipendenti del negozio, sono arrivate le volanti della Questura di Brindisi e gli operatori sanitari del 118.

Una signora, evidentemente impaurita dall’azione criminosa cui aveva assistito, si è sentita male ed è stata condotta al Pronto soccorso del vicino ospedale Antonio Perrino. Ieri pomeriggio, sempre a Brindisi, un bandito solitario aveva fatto irruzione nel supermercato Dok di via Sant’Angelo. In quell’occasione, il malfattore era stato messo in fuga dai dipendenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp