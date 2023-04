BRINDISI – Rispondere alle emergenze del territorio brindisino. Questo il messaggio di Lino Luperti candidato sindaco a Brindisi per il movimento regione Salento e la lista uguaglianza cittadina che punta su entusiasmo e voglia di cambiare per convincere gli elettori adriatici. Non mancano le frecciate ai competitor per il posto da primo cittadino. Sabato pomeriggio intanto presso il parco “Di Giulio” programmata la presentazione ufficiale dello stesso Luperti e dei sessantaquattro candidati consiglieri.

