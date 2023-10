Brindisi, dalla Base UNHRD partiti aiuti umanitari verso la Palestina

Sedici tonnellate di aiuti umanitari sono partiti in direzione Palestina dalla Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale (Wfp): si tratta di beni di prima necessità destinati alla popolazione palestinese bloccata nella Striscia di Gaza a causa dell’assedio israeliano conseguente all’attacco sferrato da Hamas nelle scorse settimane. Il volo dell’Aeronautica Militare, già atterrato in Egitto, è partito immediatamente dopo l’approvazione da parte delle Nazioni Unite della richiesta di tregua umanitaria avanzata dalla Giordania. Si tratta di un primo carico, a cui già da domani dovrebbero seguirne altri, che arriveranno in Palestina passando dal valico di Rafah, la frontiera internazionale che si trova proprio tra l’Egitto e Gaza, da dove saranno distribuiti ai civili.

Anche i prossimi aiuti partiranno da Brindisi, che dal 2000 rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione nelle emergenze umanitarie internazionali e prima base al mondo per trasporto di aiuti umanitari diretti nelle aree di crisi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp