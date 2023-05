Brindisi: Al supermercato con un coltello, denunciato

Nella tarda mattinata di lunedì 8 maggio, la Questura ha ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava la presenza di un giovane straniero che infastidiva con un coltello i dipendenti e i clienti di un supermercato nel centro storico.

Il giovane, cittadino gambiano, è stato trovato poco più tardi dalla Polizia: ella tasca del suo pantalone aveva il coltello multiuso. Indagato per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere, successivamente si è scoperto che il suo permesso di soggiorno era scaduto e non era stata fatta richiesta di rinnovo.

Poiché si trovava in uno stato di “irregolarità” sul territorio italiano, il gambiano è stato accompagnato nel Centro di Permanenza per i Rimpatri con l’ordine in attesa di essere espulso.

