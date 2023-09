Bisceglie, una nuova stele per ricordare il disastro di Linate

BISCEGLIE – Una stele per commemorare il drammatico incidente del 2001 a Linate. Bisceglie ricorda il più grande disastro italiano nell’aviazione civile, omaggiando le 118 vittime con il monumento in largo 8 ottobre 2001. Si tratta di una seconda apposizione del memoriale, dopo quello precedentemente vandalizzato da ignoti. Presenti le amministrazioni comunali di Bisceglie e di Milano, in rappresentanza anche delle famiglie delle vittime.

Una testimonianza arriva anche da Pasquale Padovano, sopravvissuto al disastro e di origini biscegliesi. La sua lunga battaglia per la vita trova rinnovato vigore nel monumento posto nella città delle sue radici.

