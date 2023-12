Bisceglie, approvate le modifiche per il Documento Strategico del Commercio

BISCEGLIE – Un nuovo piano commerciale per gli esercenti del centro storico di Bisceglie. Approvate in consiglio comunale le modifiche al Documento Strategico del Commercio, che permettono di rimodulare i parametri per le attività ricettive, di vendita e di somministrazione al pubblico.

Diverse novità ad implementare il regolamento già adottato 15 anni fa. Con le nuove disposizioni sottoscritte in assise consiliare, le imprese potranno aprire nuove attività anche in spazi inferiori a 50 metri quadrati nella zona 1, in modo da intensificare il commercio nel centro storico e nelle aree centrali adiacenti. Nuovo ruolo più dinamico, invece, per l’area mercatale di via San Martino, che oltre ad ospitare il consueto mercato settimanale diventerà centro polifunzionale per eventi commerciali e culturali. Al suo interno, inoltre, è stato previsto un posteggio per la vendita di prodotti agroalimentari tipici e non concorrenziali.

In questo contesto si inserisce il progetto “Un’altra terra”, il programma di recupero e riabilitazione di detenuti ed ex detenuti pronti al reinserimento nel mondo del lavoro. Il progetto sperimentale si unisce all’obiettivo del potenziamento commerciale di Bisceglie, attraverso le nuove misure per le piccole imprese del territorio. Soddisfazione per il sindaco Angelantonio Angarano, che ha definito proficuo il dialogo con le associazioni di categoria per aggiornare il Documento Strategico del Commercio.

