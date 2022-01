Basket, domani derby Castellaneta-Ostuni

Striscia vincente da allungare e terzo posto in classifica da difendere per la Valentino Basket Castellaneta che domani (domenica) alle 18, per la terza giornata di ritorno della serie C Gold Puglia, sarà di scena a Ostuni.

Obiettivo sulla carta non impossibile per i biancorossi che affrontano la formazione penultima in classifica se non fosse per la crescita della Cestistica che nelle ultime due gare del 2021 ha battuto Mesagne e Trani, conquistando i primi 4 punti in classifica, e che domenica scorsa è uscita a testa altissima dal campo della capolista imbattuta Molfetta dove è stata sconfitta per 92-80.

Il match di sette giorni fa per la squadra di Curiale ha rappresentato anche il ritorno in campo di Sava Razic, che si è subito presentato con 24 punti, gli stessi della media sin qui portata avanti. In quell’occasione bene anche Stankovic con 18 punti e Maksimovic con 15, a dimostrazione di come l’Ostuni sia una squadra viva e in crescita, ostacolo dunque tutt’altro che da sottovalutare per i biancorossi.

Il match tra Cestistica Ostuni e Valentino Basket Castellaneta sarà arbitrato da Procacci di Corato e Stanzione di Molfetta.