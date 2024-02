Basket B/M, Lions Bisceglie: stop sul parquet di Roseto

Battuta d’arresto esterna per i Lions Bisceglie nel match di mercoledì sera al PalaMaggetti con Roseto, seconda forza del girone B del torneo di Serie B Old Wild West.

I ragazzi di coach Agostino Origlio (che ha affrontato da avversario Franco Gramenzi, tecnico del quale è stato assistente per 8 stagioni fra Serie A e B1) sono usciti sconfitti al termine di una gara giustamente ritenuta molto complicata, ma nella quale hanno comunque evidenziato dei progressi nella costruzione di gioco e in difesa. Le percentuali non sono state di conforto nel contesto di una serata storta.

Primi cinque minuti caratterizzati dall’equilibrio, che Roseto ha cercato di rompere con la tripla di Durante (13-8), alla quale i nerazzurri hanno subito risposto con Rodriguez dalla lunga distanza.

Penalizzati da un’ingenerosa situazione falli (0-5 al 6’), gli ospiti con il supporto del rientrante Edoardo Fontana, hanno cercato di restare in scia, pagando dazio di dieci lunghezze al termine del quarto d’apertura (23-13).

Seconda frazione contrassegnata dai tentativi biscegliesi di riavvicinarsi (33-24 con un canestro di Chiti), prontamente respinti dalla formazione di casa: 42-28 all’intervallo lungo. Bisceglie, al rientro, si è prodotta in un generoso terzo quarto, vinto di misura malgrado alcune situazioni offensive non sfruttate a dovere per colpa della sfortuna. Più volte vicini a rientrare entro la doppia cifra di margine, Dip e compagni sono stati penalizzati da un’efficacia offensiva non all’altezza di quanto prodotto (43% da due, 22% da tre).

Il gruppo è già al lavoro per preparare la sfida casalinga di domenica 18 con San Vendemiano, con inizio fissato per le ore 19:30 e l’auspicio di una massiccia partecipazione di pubblico sugli spalti del PalaDolmen. È doveroso, più che mai, sostenere i Lions in questa fase della stagione.

ROSETO-LIONS BISCEGLIE 69-55

Roseto: Durante 5, Mantzaris 17, Maiga, Petracca 2, Klyuchnyk 18, Donadoni 15, Tamani 10, Santiangeli 2, Dervishi. N.e.: Mastrototaro. All.: Gramenzi.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 10, Chiti 12, Turin 2, Cepic 11, Dip 10, Divac 4, Chessari 3, Fontana 3, Maralossou, Abati Tourè. All.: Origlio.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Chieti) e Guercio di Ancona.

Parziali: 23-13; 42-28; 55-42.

Note: uscito per cinque falli Rodriguez Suppi. Tiri da due: Roseto 22/41, Bisceglie 15/35. Tiri da tre: Roseto 3/12, Bisceglie 5/23. Tiri liberi: Roseto 16/21, Bisceglie 10/14. Rimbalzi: Roseto 35, Bisceglie 36. Assist: Roseto 12, Bisceglie 6.

