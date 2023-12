Barletta, si dimettono Ginestra e il suo vice Dimaio

Ciro Ginestra non è più l’allenatore del Barletta. Nella giornata di martedì 12 dicembre, il tecnico ha rassegnato le dimissioni insieme al vice Gennaro Dimaio. “La Società ne ha preso atto accettandole e risolvendo entrambi i contratti”, si legge in una nota del club biancorosso che “augura a Ciro e Gennaro le migliori fortune, ringrazia entrambi per l’impegno e l’attaccamento mostrato in questi mesi in biancorosso”. In attesa della nuova guida tecnica, le sedute di allenamento saranno guidate da Cristian Carbone, allenatore della Juniores del Barletta.

