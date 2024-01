Barletta, un nuovo parco urbano con 114 piantumazioni

BARLETTA – Laddove c’erano 49 olmi, ora ci sono 114 nuovi alberi. È stata completata la piantumazione di oltre 100 nuove specie arboree nell’area urbana compresa tra via Leonardo da Vinci e via Paolo Ricci, a Barletta. L’operazione costituisce la compensazione degli abbattuti per la realizzazione del secondo fronte della stazione Bari Nord lungo via Vittorio Veneto. L’intero onere, come da delibera di Giunta, è a carico della Ferrotramviaria Spa che per due anni – come da contratto stipulato – dovrà garantire l’irrigazione, l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari necessari e la sostituzione degli alberi non vitali per mancato attecchimento.

L’intera area di circa un ettaro e mezzo diventerà un parco urbano con sentieri e accessi delineati per consentire passeggiate al suo interno, con dotazione di giostrine per i bambini, di un’area fitness e di uno spazio per lo sgambamento dei cani.

