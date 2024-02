Barletta, la GdF sequestra 700mila euro a dentista

BARLETTA – Profitti in nero ed occultati al Fisco grazie ad un software ideato da un ingegnere di Palo del Colle. Nel mirino della Guardia di Finanza anche un dentista di Barletta, al quale sono stati sequestrati beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 700mila euro.

Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari Domenico Zeno, è ancora in fase di esecuzione. L’ipotesi di reato nei confronti del professionista barlettano è di dichiarazione fraudolenta, riferita per gli anni di imposta che vanno dal 2016 al 2021. L’indagine risulta allargata a numerosi professionisti del territorio ed è frutto dell’inchiesta avviata dalla Procura di Bari. Sarebbero coinvolti 25 medici odontoiatri, molti dei quali residenti ed operativi nel barese.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author