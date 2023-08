Barletta Calcio, ritiro concluso con le urgenze di Ginestra in attacco

RIVISONDOLI (AQ) – Si conclude con gli allenamenti di venerdì pomeriggio il ritiro del Barletta a Rivisondoli. I biancorossi, dopo una settimana di lavoro ed una vittoria per 15-0 nel test amichevole contro il Sulmona Calcio Elite U19, torneranno in Puglia per preparare la settimana della Coppa Italia di Serie D, con il primo turno in programma domenica 3 settembre contro il Bitonto al Puttilli.

Giovedì il rientro di Padovano nel gruppo di Ciro Ginestra, con il centrocampista under che sta svolgendo le ultime sedute con i compagni. Alle partenze di Paparella, Barbarello e Rastelletti si è aggiunta quella di Spadaro, portiere classe 2005 della Juniores in direzione Guglionesi. Il via-vai tra i pali ha aperto spiragli per Gennaro Paduano, estremo difensore del 2003 reduce dalle esperienze con Cavese e Palmese e aggregato alla Prima Squadra biancorossa.

Ciò che però interessa maggiormente la piazza barlettana è la ricerca di un attaccante: Ginestra l’ha chiesto a gran voce ai microfoni di Antenna Sud sollecitando il direttore tecnico Luigi Pavarese, che ha risposto chiudendo il mercato e lasciandosi soltanto eventuali spiragli per occasioni al fotofinish. Una risposta di fatto contraria alle esigenze e soprattutto alle urgenze dell’allenatore, ma anche una chiave di lettura sul mercato che sconfessa le ricerche delle ultime settimane con il patron Mario Dimiccoli e la consapevolezza di un reparto offensivo ancora corto. Russo, Ngom, Caputo, il giovane Glorioso e Matteo Di Piazza, assente nel test con i giovani del Sulmona.

Anche i tifosi biancorossi, con 2762 abbonamenti alla mano, cominciano ad aggiungersi alle richieste di Ginestra. Con l’imminente apertura del settore Distinti, dopo l’ok del Comune di Barletta per l’installazione dell’impianto antifumo, l’attenzione del pubblico sul mercato salirà di pari passo con l’affluenza al Puttilli.

