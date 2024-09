Bari, movida: Leccese, ‘Pensiamo a ordinanza sperimentale’

Bari – “I pubblici esercizi rappresentano una grande opportunità per la riqualificazione urbana, ma necessitano di una regolamentazione. Solo così l’intrattenimento può diventare un punto di forza e non una criticità”. Vito Leccese, sindaco di Bari, annuncia l’imminente definizione di un’ordinanza localizzata e temporanea con l’obiettivo è di gestire al meglio il fenomeno della “movida”, che in alcune aree della città sta creando disservizi e minando la vivibilità, con particolare riferimento alla zona Umbertina.

Leccese ha partecipato a un incontro presso Palazzo di Città insieme ai referenti delle associazioni di categoria – Confcommercio, Confesercenti, Cna e Fipe – per discutere del problema e trovare soluzioni condivise. “In pochi giorni ho ascoltato sia i residenti sia le associazioni di categoria per poter intervenire rapidamente. Grazie anche al lavoro dell’assessore Petruzzelli e del sindaco della notte, Lorenzo Leonetti, ho riscontrato una grande consapevolezza e senso di responsabilità tra tutte le parti in causa, con sorprendenti punti di contatto tra gruppi apparentemente distanti”, ha spiegato Leccese.

Le associazioni di categoria si sono mostrate consapevoli delle problematiche legate alla gestione della movida, riconoscendo che, a lungo andare, anche le attività commerciali potrebbero subire un danno d’immagine e di attrattività. Durante l’incontro è emerso che una delle cause principali del fenomeno è legata all’asporto di bevande alcoliche, e le associazioni si sono dette disponibili a sperimentare misure di limitazione degli orari per il consumo all’esterno dei locali. Si è inoltre discusso della possibile estensione territoriale dei provvedimenti che verranno adottati.

L’ordinanza avrà carattere sperimentale, per valutare insieme i passi futuri e trovare un equilibrio tra intrattenimento e qualità della vita urbana.

