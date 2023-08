Bari, ingombranti anche al San Paolo: Amiu in azione

BARI – Non solo Bari vecchia. Anche al San Paolo di Bari situazioni di rifiuti selvaggi sono visibili e verificabili. Proprio come accade da qualche giorno in via Candura, strada accerchiata da palazzoni di edilizia popolare e non. Nelle scorse ore, un intervento massiccio dell’Amiu – in una formazione composta da più strade – ha riportato la situazione allo stato di origine con marciapiedi sgombri da rifiuti di ogni tipo, sia domestici che ingombranti. Anche i carrellati sono stati portati all’esterno dei condomini e questo, secondo il presidente della ex municipalizzata, non va fatto. Sacchetti con rifiuti umidi, giocattoli, mobili e sedie. Su posto, oltre alle squadre Amiu, sono arrivati anche il presidente Paolo pate, che commenta le operazioni, e il direttore generale Antonello Antonicelli

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp