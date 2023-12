Bari, bambina abbandonata nella “ruota” di Poggiofranco

BARI – È stata abbandonata nella notte un bambina nella culla termina della chiesa di San Giovanni Battista a Poggiofranco. Il parroco, don Antonio Ruccia, dopo tre anni dall’ultimo abbandono, è tornato a prendersi cura della piccola lasciata qualche ora fa. La neonata sta bene e al momento le sue condizioni non destano preoccupazioni. La culla termica è un servizio posto all’esterno della parrocchia per fare in modo che le mamme o i genitori che non vogliono tenere o riconoscere i propri figli appena nati, possano lasciarli in una struttura protetta. Il piccolo starebbe bene e sarebbe stato consegnato dei medici di Neonatologia del Policlinico di Bari dove il servizio è collegato. Don Antonio ha presentato denuncia ai carabinieri.

Storicamente, fino a inizio Novecento, tipo di culla termica, veniva chiamata “ruota” e si trovata all’esterno dei conventi dove le suore accudivano i bambini abbandonati. Il primo caso di utilizzo della culla termica della parrocchia San Giovanni Battista risale al 2016. Poi nel luglio del 2020.

