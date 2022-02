CAROVIGNO- È stata svegliata nel cuore della notte una donna di 51 anni perché la sua auto è andata a fuoco: sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

È accaduto intorno all’1.20 del 25 febbraio quando in via Niccolò Paganini sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi per spegnere l’incendio che ha avvolto una grande Punto parcheggiata davanti casa di una donna incensurata.

Le fiamme sono partite dalla parte posteriore dell’auto e ora indagano i carabinieri. Si tratta di dolo e al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la persona che ha appiccato il fuoco all’auto della donna.