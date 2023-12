Auto e immobili non dichiarati, GdF BAT sequestra 110mila euro a soggetto di Andria

ANDRIA – Quattro immobili e una vettura di lusso, per un valore complessivo di circa 110mila euro. È questo il risultato di un’operazione della Guardia di Finanza della BAT, che ha portato alla confisca di beni mobili ed immobili nei confronti di un soggetto già interessato dalla sorveglianza speciale della Polizia di Stato, misura che gli era stata inflitta per violazione del codice penale in materia di violenza domestica e di genere. La richiesta di sequestro dei beni era stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha collaborato con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle della BAT.

Le indagini si sono concentrate su un soggetto di Andria, già attenzionato per maltrattamenti e atti persecutori in ambito familiare. Nel caso specifico del sequestro patrimoniale, l’uomo aveva progressivamente omesso di dichiarare l’aumento delle sue disponibilità economiche, attirando l’attenzione degli agenti che hanno effettuato la confisca. Le indagini proseguono per accertare la colpevolezza del soggetto ed eventuali collegamenti con canali di guadagno illeciti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp