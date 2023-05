Auto contro camion nel barese, 32enne muore sul colpo

Un uomo di 32 anni, di Altamura (Bari), è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 29 maggio sulla provinciale 235 che collega Santeramo in Colle ad Altamura.

Per cause ancora da accertare, l’auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla corsia opposta. L’auto è stata completamente distrutta e per il 32enne non c’è stato niente da fare. Il conducente dell’altro mezzo è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Bari.

