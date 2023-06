Asp Basilicata: Antonello Maraldo nuovo direttore generale

“Con la nomina del dott. Antonello Maraldo a direttore generale dell’Asp di Potenza chiudiamo una fase dell’azienda territoriale e iniziamo un nuovo corso che metterà al centro sempre di più la prevenzione, la medicina territoriale e un rapporto sempre più stretto con i sindaci e i pazienti. Con il Pnrr la medicina territoriale si apre a una nuova era e vogliamo vincere questa sfida per dare sempre nuovi e migliori servizi ai lucani. I miei auguri di buon lavoro al dott. Maraldo e i miei ringraziamenti al dr. Luigi D’Angola, che in questi anni ha fatto un lavoro eccellente all’Asp, prima come direttore sanitario e poi come dg facente funzioni”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine della odierna seduta di giunta regionale.

Nella medesima seduta – tra le altre – è stata approvata anche la Dgr contenente l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti 2023-2035, che sarà trasmessa al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione dando atto che la medesima approvazione resta subordinata alla conclusione della procedura di Vas. Infine, è stato approvato il disegno di legge “Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2022”

