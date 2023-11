Alluvione Toscana, squadre di volontari partite da Bisceglie

BISCEGLIE – L’alluvione che ha colpito la Toscana e in particolare la zona di Firenze chiama a raccolta la solidarietà della Puglia e della BAT. Partite lunedì pomeriggio da Bisceglie le squadre di volontari che presteranno soccorso nelle zone maggiormente in difficoltà: gli Operatori Emergenza Radio della città hanno raggiunto i territori colpiti dal disastro ambientale, dopo aver incontrato il sindaco Angelantonio Angarano.

Orgoglio per il primo cittadino, che vede i biscegliesi in prima linea per aiutare la popolazione toscana in grave difficoltà. Angarano si è raccomandato con i volontari prima della partenza, per poi pubblicare il suo messaggio di supporto sui social: «Siete encomiabili e rispecchiate il grande cuore della nostra comunità», si legge sui canali ufficiali del sindaco.

La squadra di soccorso degli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie stazionerà a Campi Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze, in uno dei comuni toscani maggiormente devastati dall’alluvione degli ultimi giorni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp