GROTTAGLIE – Un lavoratore impiegato nel servizio di raccolta differenziata a Grottaglie è stato aggredito, probabilmente per non aver ritirato rifiuti non conformi.

E’ quanto accaduto nella mattinata di martedì 1 agosto e reso noto dall’assessore all’ambiente della città delle ceramiche, Maurizio Stefani, attraverso una nota stampa.

“Esprimo la mia personale solidarietà prima come uomo e poi come amministratore all’operatore della Teorema dopo l’increscioso episodio avvenuto ieri mattina a Grottaglie”, scrive Stefani, “Una aggressione che non possiamo tollerare, uno dei due operatori ha dovuto ricorrere alle cure del Punto di Primo Intervento che ha diagnosticato 5 giorni di prognosi – continua Stefani. A nome del sindaco e di tutta l’amministrazione giunga la nostra solidarietà”.

“A lui e tutte le squadre che ogni giorno si impegnano per il bene e la pulizia della nostra città giunga un nostro abbraccio di vicinanza per quanto accaduto”.

