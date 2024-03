US Lecce, Gotti: “La partita di domani è per gente vera”

Lecce – Il neo tecnico giallorosso Luca Gotti alla vigilia della gara fondamentale in termini salvezza contro la Salernitana dell’ex tecnico Liverani, analizza la squadra che ha trovato e cosa vuole dai giallorossi: “Uno sportivo non si giudica dalle vittorie ma dalla partita successiva che gioca dopo aver perso”. Con questa frase Gotti ha chiuso la sua prima conferenza pre-gara in veste di allenatore del Lecce.

Ha parlato di una squadra trovata elettrica in tutti e tre e i suoi allenamenti: “La squadra è stata elettrica in tutti e tre gli allenamenti svolti. Ovviamente non ho avuto troppo tempo per farmi un’idea ben precisa della situazione.” – “Sicuramente non cercherò di stravolgere nulla perchè bisogna dare atto che tanti concetti questa squadra li possedeva già e li faceva bene. Di mio ho provato a mettere un qualcosa dal punto di vista della pressione, quindi come voglio intendere la fase di non possesso e poi della costruzione del gioco.”

Sui singoli non si sbilancia: “Non posso parlare dei singoli avendoli visti così poco, sicuramente gente come Oudin e Pierotti ha caratteristiche che li hanno portati a fare più ruoli e devono trovare una loro consacrazione in campo. Con Sansone, proprio per il mio pregresso col ragazzo sarà l’ultimo col quale parlerò”

