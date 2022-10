AVELLINO – Con orgoglio e carattere il Cerignola conquista un punto preziosissimo al “Partenio”, bloccando l’Avellino sull’1-1. I gialloblù, nonostante l’inferiorità numerica, non si sono mai arresi, riuscendo a strappare meritatamente il pari a due minuti dal 90’. In cronaca. Primo squillo dell’Avellino al 2’, Russo sorprende la retroguardia avversaria ma trova in uscita l’attento Saracco. All’8’ Neglia ci prova con il destro senza trovare lo specchio della porta. Al 25’ si rende pericolosa la squadra irpina, Casarini conclude col mancino, Saracco si allunga. 31’, Russo fa filtrare la sfera per Trotta che però colpisce male. La ripresa parte a ritmi bassi fino al 60’, quando il direttore di gara sanziona con il penalty una presunta manata di Gonnelli su Moretti, espellendo il difensore gialloblù appena entrato. Dopo qualche minuto di proteste furibonde Trotta realizza dal dischetto, portando l’Avellino in vantaggio. Il Cerignola incassa il colpo, al 73’ Saracco sbaglia in fase di costruzione, Murano recupera palla ma il suo tiro rasoterra termina sul fondo. 81’, gli ofantini tornano in avanti con la prima opportunità della gara per Malcore che, cercato in profondità, non riesce a coordinarsi. All’85’ Ceccarelli ruba palla sulla trequarti ed in velocità trova l’ottima risposta di Saracco. Sul ribaltamento di fronte Ruggiero pesca Malcore che però colpisce l’esterno della rete. Il Cerignola continua a crederci e con carattere trova il pareggio all’88’: Capomaggio lancia in profondità e dopo un corpo a corpo Malcore si gira perforando Marcone, è il quinto centro per l’attaccante gialloblù. Non è finita qui, al 91’ Casarini fallisce da posizione ravvicinata spedendo alto di testa. Un pareggio che sa di vittoria per l’Audace, che continua a muovere la classifica dando continuità alla vittoria di sabato scorso. Una prova d’orgoglio degli ofantini, pronti a dar battaglia al Taranto nel turno infrasettimanale.

Foto di Audace Cerignola.

IL TABELLINO

Avellino – Audace Cerignola 1-1

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Tito; Casarini, Matera, Franco (22’st. Dall’Oglio); Ceccarelli (41’st. Micovschi), Trotta (26’st. Murano), Russo (41’st. Gambale). All. Taurino.

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Botta (12’st. Gonnelli), Blondett, Ligi, Russo; Bianco (25’st. Capomaggio), Tascone, Sainz Maza (25’st. Ruggiero); Achik (12’st. D’Ausilio), Malcore, Neglia (32’st. D’Andrea). All. Pazienza.

Arbitro: Centi di Terni.

Marcatori: 19’st. Trotta rig. (A), 43’st. Malcore (C).

Ammoniti: 37’pt. Botta (C), 29’st. Ligi (C), 37’st. Marcone (A), 48’st. Matera (A). Espulso: 16’st. Gonnelli (C)