L’Umbertino di Bari tra commercianti, residenti e movida

BARI – Un nuovo locale nel quadrilatero della movida del quartiere Umbertino a Bari. Proprio di fronte ad altri locali dove tutte le sere d’estate e nei fine settimana d’inverno, si accentra la maggior parte della movida cittadina. Non solo ragazzi: ormai da anni l’Umbertino è sempre più meta preferita di chi – adulti e meno adulti – vuole trascorrere qualche ora in compagnia di amici sorseggiando un cocktail o mangiando qualcosa. E gli assembramenti sono all’ordine del giorno provocando il disappunto dei tanti cittadini che qui vivono e che si oppongono a questa movida molesta.

Il crocevia in questione è sempre lo stesso: via Abbrescia, via Bozzi, via Cognetti e il lungomare Nazario sauro. E le nuove aperture previste nei prossimi mesi su via Abbrescia di certo non fanno piacere ai residenti che si lamentano della presenza dei tanti fruitori che occupano anche la strada bloccandone la circolazione ma che di contro non si rendono conto che tale fermento nel quartiere tra i più vip del capoluogo, non ha fatto altro che far aumentare i valori delle proprie abitazioni o dei locali commerciali a piano strada da utilizzare anche per attività commerciali che non riguardino la ristorazione. E così numerosi post sui social testimoniano come anche un piccolo locale e tenuto in pessime condizioni possa costare oltre 1500 euro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp