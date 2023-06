BARI – Sgomintata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, estorsione aggravata e tentato omicidio. È in corso una vasta operazione dei carabinieri dalle prime ore di questa mattina, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese. I militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nei territori di Altamura e Noicattaro, dedito, fra l’altro, al traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall’estero. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località delle Regioni Puglia e Campania.

