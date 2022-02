TARANTO – Gli uomini Squadra Mobile di Taranto in collaborazione con la Polizia di Benevento, nella mattinata odierna, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un33enne originario della città campana, , rintracciato a Taranto, indiziato di tentata estorsione nei confronti del titolare di una ditta che stava svolgendo nel capoluogo ionico lavori per la realizzazione di un fabbricato urbano.

In particolare, l’indagato si sarebbe avvicinato all’imprenditore nei luoghi interessati dai lavori e, con fare minaccioso, avrebbe detto che “il cantiere non stava apposto” e che avrebbe dovuto provvedere a fargli un regalo.

Al rifiuto da parte dell’imprenditore, il 33enne avrebbe tentato un’aggressione, ma grazie alla ferma opposizione della vittima si è allontanato pronunciando minacce.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Benevento, hanno consentito di identificare il 33enne che, riconosciuto dalla vittima attraverso l’individuazione fotografica.

Il G.I.P, ha accolto la richiesta della Procura,

La misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari.