TARANTO – Partito ufficialmente il ministero episcopale del nuovo Arcivescovo S.E.R Ciro Miniero.

Un approdo ricco di simbologia, ovvero dalle acque del Mar Grande, omaggiando così il Patrono San Cataldo che a Taranto giunse proprio via mare.

L’imbarco al porto della banchina dell Autorità Portuale, un breve tragitto fino al canale navigabile e poi lo sbarco all altezza della scalinata del Castello Aragonese dove Sua Eccellenza ha ricevuto il saluto dell Ammiraglio Flavio Biaggi, Comandante in Capo di Marina Sud .

In piazza Castello è stato accolto dalle famiglie e poi a seguire, presso il Duomo in città vecchia per l’incontro con le autorità. Dalla Cattedrale di San Cataldo, il trasferimento alla Concattedrale Gran Madre di Dio per la celebrazione eucaristica

