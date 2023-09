Taranto, rimosse dieci tonnellate di rifiuti in Via Toma

TARANTO – Importante intervento di pulizia alla periferia del capoluogo ionico, dieci tonnellate di rifiuti sono state rimosse da via Gioacchino Toma, a Talsano, grazie al lavoro di Kyma Ambiente, coordinato dalla direzione Ambiente del Comune di Taranto con l’ausilio della Polizia Locale.

L’arteria, oggetto di numerosi abbandoni abusivi, anche di materiale inerte e ingombrante, è stata temporaneamente chiusa al traffico e ripulita dagli addetti, affinché si potesse poi procedere alla manutenzione del verde presente sui cigli stradali.

«Questo intervento, uno tra i tanti compiuti quotidianamente dagli operatori della società partecipata – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Francesca Viggiano – si distingue per la quantità di materiale rimosso, ma anche per la capacità di coordinamento che l’amministrazione Melucci riesce a mettere in campo. Come in molte altre zone, infatti, la manutenzione del verde è complicata dalla presenza di rifiuti, per questo è necessario concertare gli interventi dei vari soggetti. Ovviamente tutto sarebbe più semplice se quei rifiuti non ci fossero, per questo non ci stancheremo mai di appellarci al buon senso comune: Taranto è la nostra casa e merita tutte le nostre attenzioni, non sporchiamola».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp