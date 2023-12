Taranto, Prefetto Dessì: “Livello sicurezza elevato grazie alle forze dell’ordine”

TARANTO – Paola Dessì, Prefetto di Taranto, ringrazia i tarantini per l’accoglienza che le hanno riservato. Nel lanciare il suo messaggio di auguri per le festività natalizie, attraverso Antenna Sud esprime soddisfazione per l’elevato livello di sicurezza raggiunto nella provincia ionica, grazie all’operato delle forze dell’ordine.

