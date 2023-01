Taranto: Mercato, La Monica verso l’Albinoleffe

Quella con la Turris potrebbe essere l’ultima in rossoblu per Giuseppe La Monica. L’attaccante classe 2001 è finito nel mirino dell’Albinoleffe, club che milita nel Girone A della Serie C. La trattativa tra il club jonico e quello bergamasco sembra ben avviata, tanto che si potrebbe chiudere già la prossima settimana. La Monica, legato al Taranto fino al 2025, dovrebbe essere ceduto con la formula del prestito secco.

