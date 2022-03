TARANTO – Presidio della Polizia di Stato in Piazza Immacolata a Taranto. In occasione dell’otto marzo è stato rilanciato il progetto dal titolo “Questo non è amore”, volto alla prevenzione della violenza sulle donne. Coinvolti gli studenti dell’istituto “Vittorino da Feltre”, distribuito materiale informativo tra la gente.