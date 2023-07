Taranto: In Italia nonostante fosse stata espulsa, arrestata

Nell’ambito di servizi mirati al contrasto all’immigrazione clandestina, la Polizia di Taranto ha arrestato una donna di 49 anni, georgiana, per aver fatto ingresso sul territorio nazionale prima della scadenza del decreto di espulsione.

I poliziotti hanno controllato alcune zone del capoluogo dove sono insediati da tempo cittadini stranieri. In un appartamento di uno stabile di via Duca di Genova, gli agenti hanno riscontrato la presenza di cinque donne di nazionalità georgiana munite di regolare passaporto.

Dai controlli, però, è emerso che quattro avevano sul documento il timbro di ingresso in Italia con una data superiore ai tre mesi, tempo massimo consentito per il soggiorno turistico: risultando irregolari sul territorio nazionale sono state accompagnate all’ufficio immigrazione della Questura di Taranto dove si è proceduto alle pratiche per l’espulsione.

La quinta donna, che apparentemente risultava in regola, era stata espulsa dal territorio nazionale nel settembre del 2022 con un decreto della Prefettura di Bari. Dopo essere tornata nel suo paese d’origine, era rientrata in Italia lo scorso aprile con un nuovo passaporto che riportava il cognome del marito, violando il divieto di reingresso in Italia prima dei tre anni previsti dal decreto di espulsione. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, la 49enne georgiana è stata posta agli arresti domiciliari.

