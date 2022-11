Taranto, agguato contro bus in transito: vetri rotti, paura a bordo

TARANTO – Ennesima aggressione a Taranto ai danni di personale e mezzi del trasporto pubblico urbano. Rotti i vetri di un bus di Kyma Mobilità, l’episodio è avvenuto lunedì sera nella zona di Porta Napoli, il mezzo in transito è stato bersaglio di alcuni che hanno lanciato oggetti, forse pietre, contro i finestrini dell’autobus, mandandolo in frantumi, come si evince dalle foto in evidenza. Un grave fatto, sicuramente non il primo, che ha scatenato la reazione di Mattia Giorno, assessore del Comune jonico. Come assessore alla mobilità esprimo massima solidarietà ai nostri autisti di kyma mobilità – Amat per l’aggressione indegna che hanno subito durante l’orario di lavoro da anime perse che confondono la violenza con il divertimento.”



L’assessore Giorno poi prosegue

“Ai cittadini di Paolo VI e dei Tamburi, che sono per la stragrande maggioranza onesti lavoratori e persone perbene, chiedo la massima collaborazione per isolare e condannare insieme alla amministrazione questi comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di autisti, passeggeri e passanti.”

“Insieme con il collega Assessore alla Polizia locale, i vertici Amat e alle forze dell’ordine cercheremo una soluzione per fermare questa assurda ondata di violenza gratuita.”