Lecce, On. Claudio Stefanazzi: “ Il popolo del centrosinistra sceglie Salvemini”

“Le primarie sono sempre emozionanti, quelle che si sono appena concluse a Lecce non hanno fatto eccezione. – commenta così Claudio Stefanazzi il risultato delle primarie di Lecce – Il popolo di centrosinistra ha trovato ancora una volta la forza e il piacere di confrontarsi a viso aperto, con rispetto e partecipazione in primarie vere, senza rete e senza trucchi . Oltre 4 mila votanti, più dell’8% di tutti gli elettori che parteciparono alle elezioni comunali del 2019, piu del doppio degli elettori che hanno partecipato alle primarie di Elly Schlein, confermando la bontà dello strumento e il costante interesse verso questa forma di partecipazione democratica. I leccesi hanno scelto la continuità, hanno scelto di affidare a Carlo Salvemini la guida della coalizione che il prossimo anno sfiderà il centrodestra. Con Carlo è stata premiata una intera classe dirigente che , in questi anni, ha governato con eccellenti risultati la città. Un premio che è anche una forte dichiarazione di affidamento nelle capacità del sindaco e della sua maggioranza. Affidamento cui consegue l’assunzione di una forte responsabilità da parte di Salvemini a completare il progetto per Lecce, in maniera plurale, condivisa, con ancora maggiore sforzo e impegno. Un grazie a Pierpaolo Patti per l’impegno profuso e per l’entusiasmo che ha contribuito a generare. Ora avanti insieme senza paura nell’interesse di Lecce e sei suoi cittadini.”

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp