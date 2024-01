SSC Bari, aggiudicata titolarità archivio audio-video dal 1954 al 2014

La procedura d’asta giudiziaria indetta dalla Curatela Fallimentare AS Bari ha visto prevalere la SSC Bari che si è così assicurata la titolarità dei diritti d’archivio audio-video dal 1954 al 2014.

Un investimento mirato e di assoluto valore che permette di riportare a casa il patrimonio storico audio-video del Club, restituendo al popolo biancorosso la possibilità di ricordare, celebrare e festeggiare nella maniera più completa una storia incredibile, mai banale, densa di emozioni e pathos, una storia lunga ben 116 anni.

La società biancorossa inoltre precisa che “i diritti sono fino al 2014 perché gli unici diritti di archivio ad oggi messi in vendita, dopo diverse sollecitazioni del Club, sono quelli della AS Bari che può disporre esclusivamente dei diritti fino al fallimento del 2014. Gli altri sono di Fc Bari che non li ha mai messi in vendita”.

